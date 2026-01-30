Os rios Mondego e Ceira já estão fora dos respetivos leitos. Vários lugares da freguesia de Ceira (em particular o Cabouco e a Conraria) ficaram ontem inundados. Na cidade, as Docas e todo o Parque Verde ficaram debaixo de água. E, a jusante, chegou a temer-se pelos diques da margem esquerda.

Ao princípio da noite de ontem, a presidente da câmara fez um balanço da situação e pediu a compreensão e alguma paciência aos munícipes.

Ana Abrunhosa começou por quantificar danos: no concelho de Coimbra, registaram-se 525 ocorrências, a que acudiram 789 operacionais e 284 meios terrestres – locais e de muitos outros concelhos, incluindo dos distritos de Aveiro e Viseu, o que a autarca agradeceu.

Quanto às escolas, a presidente da câmara admitiu que já todas podem reabrir, “à exceção” da EB 2,3 Martim de Freitas, onde a queda de árvores de grande porte obriga a trabalhos pesados, pelo menos, ainda hoje.

