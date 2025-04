Coimbra: Degradação de prédios do Ingote obriga a intervenção urgente

O elevado estado de degradação das entradas de oito prédios, construídos em banda, no Bairro do Ingote (propriedade do ex-IGAPHE – Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado) vai obrigar a Câmara Municipal de Coimbra a intervir em breve, com a realização de obras de requalificação estrutural.

De acordo com o projeto realizado para o local pelo ITECONS, instituto de investigação para a construção e obras da Universidade de Coimbra, “a reestruturação deve-se ao elevado risco de segurança em que se encontram grande parte dos elementos estruturais, de betão armado, sobretudo devido a problemas de corrosão”.

Há vários casos em que o revestimento dos tetos exteriores das arcadas de entrada nos prédios, entre os lotes 10 e 17 da rua Bairro Cidade de Dili, está a cair, o que obrigou à colocação de telas penduradas, para proteger os moradores da queda de pedaços de betão.

Os ensaios técnicos realizados concluíram que há uma elevada corrosão das armaduras de betão, agravada pelo peso das lajes dos terraços do 1.º andar.

