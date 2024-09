Coimbra dá as boas-vindas ao outono no sábado com atividades ao ar livre

Um evento para dar as boas-vindas ao outono vai animar a cidade de Coimbra, no sábado, através de um ‘sunset’ com música em fones de ouvido, um piquenique e outras atividades ao ar livre durante o dia.

O Tons de Outono irá decorrer no sábado, entre as 13:00 e as 22:00, no Parque Verde da cidade, numa organização da Câmara Municipal de Coimbra, da União das Freguesias de Coimbra e do Atelier A Fábrica.

Este evento acontece no fim de semana em que há o equinócio de outono (este ano no domingo, 22 de setembro), sinalizando o início desta estação e o fim do verão, referiu hoje o presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, na apresentação da iniciativa.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, também ao longo da apresentação, sublinhou que o certame dá “as boas-vindas aos belíssimos tons vermelhos e acastanhados do outono, num espaço magnífico que a cidade tem”.

Uma das atividades previstas para sábado é um ‘sunset’ com música, que será escutada através de fones de ouvido, onde o público escolhe entre três canais diferentes, nomeadamente entre o som do DJ Felipe Sanches (conhecido pela ‘Revival Night’, tocará canções dos anos 80 e 90), Mário V (‘house music’) e Diogo Duarte (com um ‘set’ mais comercial).

Com 150 fones disponíveis, esta atividade é gratuita e os aparelhos irão apresentar luzes coloridas, sinalizando qual dos artistas estão a escutar no momento (uma cor para cada músico).

O Tons de Outono tem início com um piquenique, às 13:00, em que cada um poderá levar aquilo que deseja consumir, havendo ainda um espaço para a compra de bebidas, num evento que permite o convívio entre as famílias.

“Vai ser mais um evento com grande êxito, pelo seu desenho, inovação, diferença, mas por permitir […] o convívio entre as famílias, e isso vai ser de facto marcante e creio que, se calhar, vai criar uma onda que se repetirá nos próximos anos”, realçou José Manuel Silva.

O certame apresenta ainda uma atividade de pinturas interativas, com a artista residente no Atelier A Fábrica, Élia Ramalho, e uma YogaRave, onde os participantes serão convidados a cantar e dançar, misturando energias relaxantes com movimento.

Inserido ainda no evento, há o Coimbra Hype Market, com a presença de 20 artesãos, algo que dará “muita vida à zona”, frisou João Francisco Campos.

O presidente da União das Freguesias de Coimbra finalizou afirmando que a questão é trazer “as famílias, as pessoas”, acrescentando que o evento, que terá ainda um jogo de xadrez em tamanho grande, futebol e insuflável, será junto ao urso situado no Parque Verde.