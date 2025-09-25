Lidar com o diagnóstico de cancro num filho é, por si só, uma experiência avassaladora. Contudo, além da dor e da incerteza, as famílias enfrentam “diversas outras fragilidades de um sistema que tem de ser revisitado e melhorado”.

O alerta é de Rui Miguel Claro e de Ana Luísa Santos, pais de uma criança com cancro. Num documento elaborado em coautoria com a Associação Acreditar, o casal adverte que os apoios sociais estão desfasados da realidade de quem todos os dias cuida de crianças e jovens com doença oncológica.

Em nome de um grupo de pais que convive com este drama e sente o impacto da falta de equidade no apoio social, Rui Claro refere que “cuidar de um filho com cancro deve ser uma prioridade e não um luxo”, pelo que o Estado deve assegurar que as famílias não perdem rendimentos, num período em que as despesas com as deslocações, alimentação, produtos farmacêuticos, de saúde e bem-estar aumentam exponencialmente.

