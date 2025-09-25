Coimbra: Cuidar de um filho com cancro “não deve ser um luxo”
Lidar com o diagnóstico de cancro num filho é, por si só, uma experiência avassaladora. Contudo, além da dor e da incerteza, as famílias enfrentam “diversas outras fragilidades de um sistema que tem de ser revisitado e melhorado”.
O alerta é de Rui Miguel Claro e de Ana Luísa Santos, pais de uma criança com cancro. Num documento elaborado em coautoria com a Associação Acreditar, o casal adverte que os apoios sociais estão desfasados da realidade de quem todos os dias cuida de crianças e jovens com doença oncológica.
Em nome de um grupo de pais que convive com este drama e sente o impacto da falta de equidade no apoio social, Rui Claro refere que “cuidar de um filho com cancro deve ser uma prioridade e não um luxo”, pelo que o Estado deve assegurar que as famílias não perdem rendimentos, num período em que as despesas com as deslocações, alimentação, produtos farmacêuticos, de saúde e bem-estar aumentam exponencialmente.
Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (25/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS
Num período em que a direita (e a extrema-direita) crescem de votação para votação, é hora de pensar que estas notícias vão ser cada vez mais frequentes.
Não podemos dar o voto a partidos a priorizar o dinheiro sobre as pessoas para depois nos andarmos a manifestar por causas sociais. Para isso, devemos votar nos partidos que priorizam as pessoas. Pensem nisso na próxima vez que forem votar. Os partidos não são clubes de futebol dos quais somos fãs. Os partidos influenciam realmente a vida das pessoas e nem sempre é como eles apregoam.