Coimbra: Cozinha Solidária da Integrar proporciona um Natal igual para todos

Com quatro panelas ao lume, uma funcionária e três voluntárias da Cozinha Solidária da Associação Integrar, preparam a ceia de Natal da população mais carenciada da cidade.

O bacalhau cozido com batata, couve e a sopa fazem parte da ementa, que é entregue, em regime de take away, aos utentes da instituição.

Este Natal foram servidas mais de 100 refeições, neste que é o único serviço de apoio alimentar a funcionar todos os dias do ano, incluindo sábados, domingos, feriados e épocas festivas (Natal, Ano Novo, Páscoa), procurando dar resposta a todas as situações.

Um dos principais motores deste serviço são os voluntários. A Cozinha Solidária integra nas suas equipas 10 voluntários individuais e seis projetos, essencialmente compostos por estudantes, que disponibilizam mais 40 voluntários.

