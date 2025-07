Coimbra: Condutor de camião morre em despiste na A1

O despiste de um camião que circulava no sentido norte-sul, na A1, em Coimbra, causou ontem a morte ao condutor, único ocupante do veículo pesado.

O acidente ocorreu ao início da tarde – o alerta foi dado às 13H18 – depois de o condutor ter perdido o controlo do camião, tendo-se despistado e galgado o separador central.

Acabaria por embater, violentamente, “contra um painel de sinalização de grande dimensão, ficando imobilizado na faixa contrária”, relatou aos jornalistas Bruno Serra, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Ainda de acordo com as autoridades, o condutor do camião, de matrícula estrangeira e que transportava madeira contraplacada, tinha 58 anos. Porém, devido à “brutalidade” do sinistro, não foi possível identificar a vítima, dado o estado irreconhecível do corpo.

