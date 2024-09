Coimbra: Conclusão das obras na frente ribeirinha permite a reabertura entre Estação Nova e Portagem

Reabre amanhã ao trânsito o troço da av. Emídio Navarro entre a Estação Nova e a nova rotunda da Portagem, que durante meses esteve em obras, das que são mais impactantes na cidade.

“Depois de uma reprogramação dos trabalhos e do reforço extraordinário de meios, bem evidentes para todos os que ali passam”, como referiu ontem a vereadora da mobilidade, Ana Bastos, “foi possível antecipar, em uma semana, a conclusão dos trabalhos estando prevista para o dia 19 de setembro”.

A responsável disse ainda, na reunião do executivo camarário, que também a rua Sanches da Gama – interrompida ao trânsito no passado a 3 de setembro – abrirá na próxima feira, restabelecendo a ligação entre o Bairro Norton de Matos/Arregaça e a rua do Brasil, “tão relevante em período letivo”, assinalou Ana Bastos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS