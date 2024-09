Coimbra: Companhia Olga Roriz desafia anónimos a participarem em espetáculo de dança

A Companhia Olga Roriz está à procura de pessoas com idades entre os 18 e os 80 anos a participarem no “A hora em que não sabíamos nada uns dos outros”, agendado para o palco do Grande Auditório do Convento de São Francisco a 18 de outubro, pelas 21:30, anunciou hoje o município.

A coreógrafa Olga Roriz decidiu abrir à participação da comunidade o espetáculo baseado na peça do escritor e dramaturgo austríaco Peter Handke, prémio Nobel da Literatura, onde o público “é convidado a observar uma praça e a decifrar aqueles que por lá passam”.

Para além dos sete bailarinos da companhia (António Bollaño, Dinis Duarte, Gaya de Medeiros, Marta Jardim, Marta Lobato Faria, Roge Costa, Yonel Serrano), a coreógrafa ‘reservou’ lugares para 21 pessoas anónimas no espetáculo, que irão interpretar um total de 450 personagens.

Os interessados em participar no espetáculo, de forma não remunerada, devem enviar um e-mail para o endereço eletrónico pemp@coimbraconvento.pt até ao dia 11 de outubro, com indicação do nome, idade, origem/nacionalidade, endereço de e-mail, fotografia de rosto, fotografia de corpo inteiro e informação adicional que considerem relevante. A audição está agendada para 12 de outubro, a partir das 17:30, na Blackbox do Convento São Francisco.