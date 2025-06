Coimbra: Colisão na A1 na zona de São Martinho do Bispo provoca um morto

Um homem de 46 anos perdeu a vida, ontem à tarde, após uma colisão entre duas viaturas ligeiras de mercadorias. O acidente aconteceu ao km 192,3, sentido Sul-Norte, da Autoestrada nº1 (A1), na zona de São Martinho do Bispo, em Coimbra.

Segundo o subchefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bruno Serra, o veí-culo que circulava no sentido Sul-Norte embateu na traseira numa viatura “que estava parada na berma, a fazer trabalhos de limpeza da via”. A vítima mortal, adiantou a mesma fonte, era o condutor da carrinha que bateu na traseira da viatura que fazia a manutenção das bermas.

Os dois ocupantes dessa viatura sofreram ferimentos considerados ligeiros. Um deles estaria no interior no veículo e outro na frente da carrinha. Devido ao impacto da colisão, acabou por ser “projetado para a berma”. Os dois feridos ligeiros, que foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra, são dois homens com 36 e 49 anos, respetivamente.

A carrinha que estava parada acabou por “proteger” os dois trabalhadores que efetuavam a limpeza da berma.

Quando os bombeiros chegaram ao local do sinistro, a vítima mortal, que necessitou de desencarceramento, apresentava “ausência de sinais vitais”, adiantou Bruno Serra.