A Câmara de Coimbra classificou o painel de azulejos do pintor Vasco Berardo existente no antigo café Mandarim, na Praça da República, como Monumento de Interesse Municipal.

O processo, iniciado em dezembro de 2024, ficou concluído na terça-feira, com a publicação do respetivo aviso em Diário da República.

“A classificação representa inegavelmente um valor patrimonial com significativa importância a nível artístico, bem como histórico-cultural e social, como testemunho de uma época específica da arte portuguesa e de vivências e factos históricos de singular importância a nível local”, salientou à agência Lusa a vereadora Margarida Mendes Silva, numa nota escrita.