Coimbra: Cinco dias da “maior Ceirarte de sempre”

Está em contagem decrescente a Ceirarte’25-32.ª Exposição e Feira de Artesanato e Gastronomia. De 18 a 22 deste mês, a animação enche o largo frente à Junta de Freguesia de Ceira (JFC), com concertos, expositores de artesanato e empresas, cultura e desporto.

O certame foi ontem apresentado. “Será a minha última Ceirarte”, começou por adiantar Fernando Santos, presidente da JFC, que já não pode candidatar-se devido à limitação de mandatos.

“Vai ser a maior de sempre”, destacou, referindo depois os 65 stands presentes, 10 restaurantes e “cinco dias de festa”.

O autarca espera “boa afluência” de público, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, e lembrou que a “Ceirarte é uma oportunidade para Ceira demonstrar as suas tradições”.

Pode ler a notícia completa na edição impressas e digital do dia 17/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS