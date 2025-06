Coimbra: Cinco casais vão ter “bênção” da Rainha Santa

São cinco os casais que vão participar na edição deste ano dos Casamentos da Rainha Santa Isabel.

Rita Santos e Luís Abreu; Ana Dinis e Telmo Catarino; João Lima e Débora Cortez; Bruna Ferreira e Vítor Pedrosa; e Jorge Afonso e Tânia Marques foram apresentados como os grandes protagonistas de mais uma edição dos Casamentos da Rainha Santa Isabel, numa sessão que teve lugar na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC).

A iniciativa, promovida pela Confraria da Rainha Santa Isabel, em colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra, a Turismo Centro de Portugal, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a EHTC, pretende, segundo José Vieira, “que seja um dos dias mais especiais da vida destes casais. Pensem que vão ter a bênção da Rainha Santa, padroeira da cidade, neste momento único”.

“Queremos que seja um momento que vocês vão recordar e que nós vos proporcionamos com muito carinho e amizade”, disse.

