Coimbra: Cinco casais deram o “nó” abençoado pela padroeira

Foi numa igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova muito bem composta que os cinco casais deram ontem “o nó”. Abençoados pela padroeira da cidade, os recém-casados, emocionados com a cerimónia, deram mais um passo significativo na vida a dois.

A igreja do mosteiro, cheia de familiares e amigos, mas também com muitos curiosos, foi palco de uma tradição religiosa da cidade que esteve adormecida até 2023.

Perante o olhar da Rainha Santa Isabel (ainda em cima do altar até à procissão de quinta-feira), os cinco casais disseram, sem qualquer receio ou hesitação, o “sim” que os une através do sacramento do matrimónio.

