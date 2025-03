Coimbra: Casamentos da Rainha Santa celebrados a 6 de julho

É no domingo, dia 6 de julho, que se vão realizar os casamentos da Rainha Santa Isabel.

As celebrações matrimoniais costumam ser no fim de semana anterior ao feriado, mas, como este ano se vão realizar as duas procissões, nos dias 10 e 13 de julho, e será ainda exibida a mão da Rainha Santa, os casamentos passam para o fim de semana seguinte.

O presidente da Confraria Rainha Santa Isabel, Joaquim Nora, revelou que já há dois casais inscritos para celebrarem o matrimónio, revelando quais as condições para quem estiver interessado. As inscrições vão estar abertas até ao dia 2 de abril e pode haver até sete noivos a casar.

“Um dos noivos tem que ser residente no concelho de Coimbra e o casal tem que ter as condições para realizar um casamento católico. Haverá antes um curso de preparação para o casamento”, esclareceu,

