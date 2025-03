Coimbra: Carros danificados no Ingote devido à queda de árvore provocada pelo vento forte

Três viaturas foram atingidas, durante a noite de ontem, por uma árvore de grande porte, no Ingote, em Coimbra. A causa desse incidente está relacionada com o vento forte que tem afetado a região Centro e um pouco por todo o país, devido à depressão “Martinho”.

Entre as 00H00 e as 09H00, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram registadas 686 ocorrências na Região Centro, a maioria relacionada com a queda de árvores e de estruturas.

Notícia em atualização