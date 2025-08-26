Coimbra: Carro fica tomado pelas chamas após incêndio na A1

Uma viatura ficou, durante a manhã desta terça-feira, completamente destruída pelas chamas, na sequência de um incêndio, na A1, em Coimbra. O incidente deu-se ao quilómetro 187.4, entre a saída de Coimbra Sul, na zona de Taveiro, e Condeixa-a-Nova, no sentido Norte-Sul.

O alerta foi dado pelas 09H05 e no local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, a GNR e a Brisa, concessária da auto-estrada, num total de 17 operacionais com cinco viaturas.

Notícia em atualização