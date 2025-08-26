diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Carro fica tomado pelas chamas após incêndio na A1

26 de agosto às 10 h27
0 comentário(s)
DR

Uma viatura ficou, durante a manhã desta terça-feira, completamente destruída pelas chamas, na sequência de um incêndio, na A1, em Coimbra. O incidente deu-se ao quilómetro 187.4, entre a saída de Coimbra Sul, na zona de Taveiro, e Condeixa-a-Nova, no sentido Norte-Sul.

O alerta foi dado pelas 09H05 e no local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, a GNR e a Brisa, concessária da auto-estrada, num total de 17 operacionais com cinco viaturas.

Notícia em atualização

Autoria de:

Igor Moita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de agosto

Incêndios: Pampilhosa da Serra devolve fatura da água em 19 aldeias afetadas
26 de agosto

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático - PJ
26 de agosto

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo
26 de agosto

Câmara de Mortágua lança concurso para reabilitação de ETAR com 40 anos

Coimbra

CoimbraNacional
26 de agosto às 16h41

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático – PJ

0 comentário(s)
Coimbra
26 de agosto às 14h14

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo

0 comentário(s)
CoimbraNacional
26 de agosto às 13h58

PJ detém sete pessoas por suspeita de extorsão agravada e branqueamento de capitais

0 comentário(s)