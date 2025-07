Coimbra: Carro arde na Casa do Sal

Um incêndio numa viatura ligeira de mercadorias, na noite de ontem, 15 de julho, mobilizou meios e causou constrangimentos no trânsito, na Casa do Sal, em Coimbra.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, “o condutor estava a circular na Casa do Sal. Quando parou no semáforo, apercebeu-se da existência de um incêndio no motor”.

“Quando chegámos ao local, procedemos à extinção do fogo, que ficou confinado à zona do motor”, disse a mesma fonte.

O alerta foi dado às 21H32 e envolveu meios dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Cantanhede e a PSP.