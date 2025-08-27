diario as beiras
Coimbra: Carolina e Leonor têm as notas mais altas da UC e do IPC

27 de agosto às 09 h05
Carolina Maia é a aluna que entrou com a nota mais alta em Coimbra na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. A jovem de 17 anos, natural de Braga, entrou em Arquitetura na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra com 19,75 valores.

“Fiquei feliz por saber que fui a melhor nota. Não era um objetivo, mas faz o trabalho valer a pena”, disse a estudante.

Leonor Simões foi a melhor do IPC

O “prémio” de aluna a entrar com a nota mais alta no Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) ficou em “casa”. Leonor Simões tem 18 anos, é natural de Coimbra, e entrou em Educação Básica, na Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), com 18,65 valores.

“Foi uma surpresa ser a nota mais alta. Eu vivo em Coimbra e queria um curso que ficasse perto de casa. Sempre gostei de crianças e queria um trabalho onde pudesse estar com elas. Escolhi Educação Básica, porque quero ser professora primária”, referiu a estudante.

