Coimbra: Candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem 2025 decorrem até 09 de maio

As candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem 2025 do Município de Coimbra, cujas normas de participação foram aprovadas em fevereiro, começam hoje e decorrem até 09 de maio, anunciou a Câmara Municipal em nota de imprensa.

As propostas, compatíveis com os planos e projetos municipais, podem ser apresentadas por jovens entre os 16 e os 30 anos que residam, trabalhem ou estudem no concelho, não sendo permitida a participação de entidades coletivas como empresas, associações, fundações e outros grupos formalmente constituídos.

Os jovens interessados na apresentação e votação de propostas devem submeter os documentos obrigatórios por via eletrónica e fazer o registo prévio na plataforma eletrónica criada para este efeito, mesmo que já tenham participado em edições anteriores.

A votação dos projetos validados decorrerá entre 02 e 30 de junho e a apresentação pública dos resultados deverá acontecer a 23 de julho. As regras de participação estão disponíveis no ‘site’ do município.