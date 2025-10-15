O Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) promove, no sábado, pelas 15:00, uma caminhada ao longo do rio de Fornos (Torre de Vilela), destinada a toda a comunidade.

O evento, organizado pelo grupo de Ecologia de Águas Doces do MARE/ARNET da FCTUC, decorre no âmbito do projeto OneAquaHealth, coordenado pela investigadora Maria João Feio.

“O objetivo é envolver a comunidade local, promovendo um momento de descoberta e partilha sobre este curso de água tão importante para Coimbra e a sua biodiversidade. Queremos também ouvir as memórias e histórias de quem viveu junto à ribeira, valorizando a ligação entre as pessoas e o ecossistema”, destaca a especialista do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, citada numa nota desta Faculdade.

Durante a atividade, os participantes terão a oportunidade de testar a nova aplicação de Ciência Cidadã desenvolvida no âmbito do projeto OneAquaHealth. “Esta aplicação pretende promover a conservação dos rios e ribeiros urbanos e, simultaneamente, a monitorização dos riscos para a Saúde Única como contributo dos cidadãos”, acrescenta.