Coimbra: Camião em chamas na Ponte Açude

Um camião encontra-se em chamas na Ponte Açude, em Coimbra, no sentido sul-norte.

A situação está a criar constrangimentos nos acessos à rotunda do Almegue, quer para quem circula no sentido Taveiro-Coimbra quer para o trânsito que desce o IC2. Também no sentido norte-sul se registaram algumas filas aparentemente devido à curiosidade dos condutores que abrandavam para ver o que se passava.

O veículo, que transportava fardos de palha, foi totalmente consumido pelas chamas e no local encontram-se, nesta altura, 17 operacionais apoiadas por cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e da PSP de Coimbra.

Notícia em atualização