Coimbra: Câmara reforça sensibilização para recolha de monos

A Câmara de Coimbra vai reforçar a campanha de sensibilização para recolha de monos que iniciou em 2022 e que visa combater o abandono de resíduos na via pública e apelar à utilização deste serviço gratuito disponibilizado pela autarquia.

A campanha de sensibilização, que vai contar com uma nova imagem, teve resultados bastante positivos, registando-se, desde o seu lançamento, um aumento de 24% do número de pedidos de recolha de objetos de grandes dimensões.

Vigilância intensificada

A autarquia recorda que o abandono de resíduos na via pública é ilegal e, para além disso, pode provocar acidentes, criar condições de insalubridade, alterar o enquadramento paisagístico dos territórios e afetar a saúde das populações.

A câmara municipal considera, por isso, fundamental sensibilizar os cidadãos para a utilização do serviço municipal gratuito de recolha de monos. Para isso, a autarquia vai reforçar a campanha de sensibilização que iniciou em 2022.

Para além da campanha de sensibilização, vai ser também intensificada a atividade de vigilância, a fiscalização e o patrulhamento dos locais onde usualmente é realizada a deposição ilegal.

Essa fiscalização vai ser realizada com o apoio da Polícia Municipal, da PSP e do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR.

