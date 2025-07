Coimbra: Câmara já procedeu á limpeza dos resíduos do Cortejo da Queima das Fitas junto ao Exploratório

Já foi removido o lixo resultante do Cortejo da Queima das Fitas, informou a Câmara Municipal de Coimbra, através das redes sociais.

Na publicação, a autarquia indica que “os resíduos do Cortejo da Queima das Fitas, que permaneciam amontoados junto ao Exploratório – Centro Ciência Viva, foram totalmente removidos pela Câmara Municipal de Coimbra”.

Na mesma nota, é descrito que “a autarquia substituiu-se, assim, à intervenção da Comissão da Queima das Fitas, na limpeza do local, garantindo a normalização do espaço e a preservação do ambiente urbano.

Recorde-se que os resíduos permaneciam junto ao Exploratório – Centro Ciência Viva, desde o passado dia 25 de maio, dia em que se realizou o cortejo da festa académica.