Coimbra: Câmara e CIM realizam nova ação de translocação de lampreias

O projeto que visa preservar a presença das lampreias no rio Mondego realizou, recentemente, a segunda ação de translocação daquela espécie para “santuários” a montante da Ponte Açude.

A iniciativa foi levada a cabo pela câmara municipal e pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Com financiamento de fundos europeus e um orçamento de 100 mil euros, o projeto será executado ao longo de dois anos, visando contrariar a perda de população de lampreia no Mondego, depois de 2024 ter sido o ano com o menor efetivo daquele peixe no rio desde que há registos.

