Coimbra

Coimbra BD regressa com mais programação e orçamento

15 de abril de 2026 às 11 h45
Evento foi ontem apresentado | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A edição de 2026 da Coimbra BD regressa ao Convento São Francisco nos próximos dias 24, 25 e 26 de abril.

Na apresentação do evento, no Café Concerto daquele espaço cultural, a vereadora da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro da Cultura, Margarida Mendes Silva, salientou que esta iniciativa é já âncora na cidade e posiciona-se como “um dos principais eventos de banda desenhada a nível nacional”. “É um evento dos seis aos noventa anos, que pensa nos vários públicos, promovendo o contacto direto entre público e criadores. A Coimbra BD vai invadir pacificamente o Convento São Francisco na sua 10.ª edição”, esclareceu.

Nesta edição da Coimbra BD, o orçamento vai rondar os 54 mil euros, aumentando a sua dotação. Para a vereadora, é um sinal da vontade do executivo em apoiar esta iniciativa cultural.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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