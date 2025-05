Coimbra: Baile de Gala vai ser no Estádio Universitário

Depois da primeira opção ter caído por terra, a Comissão Organizadora da Queima da Fitas decidiu organizar o Chá Dançante e Baile de Gala da Queima no Estádio Universitário de Coimbra.

A decisão foi tomada após depois de várias críticas sobre a escolha do claustro do Colégio das Artes – onde funciona o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC/dARQ) – para a realização de duas das mais importantes atividades tradicionais da festa.

As queixas sobre o estado de degradação do Colégio das Artes levaram, assim, a comissão a realizar os bailes, de novo, na margem esquerda do rio.

Nos últimos anos (2024 e 2023), os dois eventos decorreram na antiga igreja do Convento São Francisco, que já não dispunha de espaços para os próximos dias 27 de maio (Baile de Gala) e dia 28 (Chá Dançante).

