Coimbra avança com classificação de interesse municipal para bem e para imóvel

A Câmara de Coimbra decidiu hoje avançar com a classificação das Salas de Cinema das Galerias Avenida como imóvel de interesse municipal, bem como com a classificação municipal do painel de azulejos da autoria de Vasco Berardo.

O início dos procedimentos para estas classificações de imóvel e de bem de interesse municipal foram aprovados por unanimidade, em reunião do executivo da Câmara Municipal de Coimbra, que decorreu ao longo da tarde de hoje.

Segundo a autarquia, o início do processo de classificação das Salas de Cinema das Galerias Avenida como imóvel de interesse municipal vem reconhecer o seu valor cultural, histórico e social para a cidade.

O espaço a classificar integra duas salas de cinema localizadas no Centro Comercial Avenida, na avenida Sá da Bandeira: o Estúdio 1, no sétimo piso; e o Estúdio 2, no rés-do-chão, onde atualmente funciona a Casa do Cinema de Coimbra.

As duas salas em causa foram compradas pela Câmara Municipal de Coimbra em 2022, por 170 mil euros, “com o objetivo de assegurar a continuidade da dinamização de atividades sócio-cinéfilo-culturais já existentes naquele edifício histórico”, nomeadamente do Centro de Estudos Cinematográficos da AAC, Caminhos do Cinema Português – Associação de Artes Cinematográficas e Fila K Cineclube.

Segundo a informação técnica dos serviços da Câmara de Coimbra, a “preservação das salas e o alargamento da atividade potenciam um papel no desenvolvimento cultural, social e económico da cidade, razão pela qual se justifica a sua classificação como bens culturais de interesse municipal”.

“A proposta prevê, para o Estúdio 1, a instalação futura de mais salas de exibição, um espaço ‘cowork’, uma galeria, um espaço de formação e uma incubadora de cinema. São projetos promovidos pela associação Caminhos do Cinema Português, que o município considera fundamentais”, justificou.

Para a autarquia de Coimbra, “as salas representam a continuidade de uma tradição cinematográfica centenária em Coimbra, remontando ao Teatro Circo Príncipe Real D. Luís Filipe, inaugurado em 1893, e um dos primeiros recintos do país a receber o cinema como forma artística”.

No que toca o valor cultural e social, “a Casa do Cinema de Coimbra” tem desempenhado “um papel fundamental na promoção da cultura cinematográfica, com ênfase no cinema português e europeu, contrariando a hegemonia do cinema norte-americano que domina 90% das salas comerciais”.

Já a proposta de classificação como bem de interesse municipal do painel de azulejos de Vasco Berardo, localizado no muro frontal do Edifício Cruzeiro, no Largo da Cruz de Celas, surge após o arquivamento do pedido de classificação de âmbito nacional por parte do Património Cultural – Instituto Público.

“Apesar de ter reconhecido o mérito artístico da obra, concluiu que não reúne os critérios exigidos para distinção nacional. Contudo, o organismo recomendou a sua eventual classificação como bem de interesse municipal”, indicou.

Executado em 1991, por encomenda da empresa Construções Ramos de Carvalho, o painel retrata a vida e as atividades das monjas do antigo Mosteiro de Celas, destacando-se pela sua qualidade estética e pelo valor histórico-cultural para a cidade.

Vasco do Vale Berardo de Andrade, nascido em Coimbra, foi um ceramista, desenhador e artista plástico, cuja obra se destacou no panorama artístico português do século XX, com forte ligação à cidade onde nasceu e desenvolveu a maior parte da sua carreira.

Durante a reunião do executivo foi ainda feito um minuto de silêncio e aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, após 12 anos de pontificado.