Coimbra: Autarquia avalia terrenos para construir futuro canil

José Manuel Silva garantiu ontem que a autarquia está a trabalhar na construção de um novo canil no concelho, num espaço com cerca de três hectares.

“Já identificámos três terrenos, estamos a proceder a avaliações, e depois vamos desencadear as negociações. Esperamos poder, a curto prazo, avançar com a aquisição do terreno, depois com o projeto e com a apresentação de candidatura a financiamento”, adiantou o presidente da câmara.

O futuro Canil-Gatil Municipal terá outras funcionalidades, como parques de recreio e de fruição do espaço

