Ana Abrunhosa, candidato pela coligação Avançar Coimbra, composta pelos partidos PS, Livre, PAN e CpC, foi eleita a nova presidente da Câmara Municipal de Coimbra. A candidatura obteve 42,14% dos votos e elegeu cinco mandatos para o executivo.

José Manuel Silva, atual presidente e recandidato pela coligação Juntos Somos Coimbra, composta por PSD, CDS-PP, IL, Nós Cidadãos, PPM, Volt e MPT) ficou em segundo lugar, reunindo 37,84% dos votos, elegendo tal como o Avançar Coimbra, cinco mandatos para o executivo.

Já o Chega, que teve como candidata Maria Lencastre Portugal, obteve 8,17 x% dos votos, elegendo um mandato para o executivo.

