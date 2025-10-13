diario as beiras
Coimbra: Ana Abrunhosa vence presidência da câmara com 42,17%

13 de outubro às 00 h54
DR

Ana Abrunhosa, candidato pela coligação Avançar Coimbra, composta pelos partidos PS, Livre, PAN e CpC, foi eleita a nova presidente da Câmara Municipal de Coimbra. A candidatura obteve 42,14% dos votos e elegeu cinco mandatos para o executivo.

José Manuel Silva, atual presidente e recandidato pela coligação Juntos Somos Coimbra, composta por PSD, CDS-PP, IL, Nós Cidadãos, PPM, Volt e MPT) ficou em segundo lugar, reunindo 37,84% dos votos, elegendo tal como o Avançar Coimbra, cinco mandatos para o executivo.

Já o Chega, que teve como candidata Maria Lencastre Portugal, obteve 8,17 x% dos votos, elegendo um mandato para o executivo.

