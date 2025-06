Coimbra: Academia promoveu o Fundo Social António Luís Gomes em Bruxelas

A Academia realizou, na passada terça-feira, uma verdadeira operação de charme no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para dar a conhecer o Fundo Social António Luís Gomes e o dia do antigo estudante da Queima das Fitas.

A comitiva, liderada pelo vice-reitor da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva, pelo presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), Carlos Magalhães, e pelo coordenador-geral da Queima das Fitas, Carlos Missel, reuniu com a eurodeputada Marta Temido e alguns membros da rede Alumni da Universidade de Coimbra no Benelux.

Na reunião foram apresentadas as edições de 2023, 2024, e o Dia do Antigo Estudante da Queima das Fitas deste ano, bem como os resultados e o objetivo do Fundo Social António Luís Gomes.

