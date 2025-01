Coimbra: AAC junta-se à ESN para melhor integrar estudantes internacionais

Os estudantes de mobilidade vão ser envolvidos de uma forma mais orgânica no academismo de Coimbra. Pelo menos essa é a intenção da Direção-Geral Associação Académica de Coimbra e da Erasmus Student Network (ESN) de Coimbra, ao terem assinado ontem um protocolo de colaboração e cooperação.

A ideia passa por a AAC promover as atividades da ESN de Coimbra, realizarem em conjunto o projeto linguístico – onde são dadas aulas de várias línguas aos estudantes internacionais, e vão ainda desenvolver eventos em conjunto.

O presidente da DG/AAC, Carlos Magalhães, destacou a importância desta colaboração, que poderá dar novas experiências aos estudantes internacionais.

“Desta parceria vão surgir outro tipo de vantagens para os estudantes de Erasmus. Que se consigam envolver melhor na comunidade académica de Coimbra e conheçam as tradições académicas”, disse.

