Coimbra: A mais antiga feira medieval do país regressa à Sé Velha

A mais antiga recriação histórica medieval do país está de regresso ao centro de Coimbra, entre 18 e 20 de julho, para celebrar a 30.ª edição da Feira Medieval, este ano dedicada ao tema “O Reinado do Casal Quase Perfeito: D. Dinis e Santa Isabel”.

O evento, apresentado ontem no Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC), é promovido pela câmara municipal, e este ano assinala três efemérides ligadas à figura da Rainha Santa Isabel: os 700 anos da sua peregrinação a Santiago de Compostela, os 700 anos da morte de D. Dinis e os 400 anos da canonização da padroeira de Coimbra.

O evento decorre no Largo da Sé Velha – com extensão ao Quebra-Costas, Pátio do Castilho, Arco de Almedina e MNMC – e recria o ambiente da época medieval através de cortejos, torneios, animações teatrais, oficinas temáticas, gastronomia, música e mercados de ofícios tradicionais.

