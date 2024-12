Coimbra: A dar ao pedal também é possível distribuir afetos e presentes

Ajudar quem mais precisa e menos tem. Este é o desígnio principal do Natal Solidário promovido pela Roda Pedaleira-Associação de Ciclistas do Centro.

A 19.ª edição da iniciativa teve o seu ponto alto na manhã deste domingo. Cerca de 90 ciclistas vestiram o fato de Pai Natal e entregaram bens e prendas a cinco instituições de solidariedade de Coimbra: Centro de Acolhimento do Loreto, Casa da Mãe, Comunidade Juvenil Francisco de Assis, Colégio de Órfãos de São Caetano e Casa da Infância Doutor Elísio de Moura.

“Já oferecemos mesas de matraquilhos, aquecedores, sofás. Tentamos chegar ao que nos pedem. Há muito trabalho, mas é muito gratificante. Este dia justifica tudo”, assegura o presidente da Roda Pedaleira, Pedro Fernandes.

