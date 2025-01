Coimbra: 540 cartolas em material durável vão cobrir a rua Adelino Veiga

A rua Adelino Veiga – uma das ruas mais emblemáticas da Baixa de Coimbra, ligando a Praça do Comércio à estação Nova – vai ser coberta com elementos decorativos em formato de cartolas de estudantes do ensino superior, todas iluminadas e com as diversas cores das faculdades que existem.

Foi uma ideia do presidente da câmara, José Manuel Silva, apresentada ao Orçamento Participativo do mandato anterior, quando ainda era vereador da oposição. Na altura, a proposta foi chumbada, mas agora vai avançar, com um orçamento de 70.500 euros.

A consignação da obra foi feita ontem de manhã, contemplando a colocação de 480 cartolas com uma dimensão um pouco superior às usadas pelos estudantes finalistas, a que se acrescentam 60 “cartolas macro”, com o dobro do tamanho, que vão cobrir o largo do Paço do Conde.

