Coimbra: 5.ª Punkada lançam “Deserto de Amor”

Foi com um sorriso na face que os 5.ª Punkada apresentaram o seu mais recente disco. As portas da sala de ensaios, na Quinta da Conraria, abriram-se e a banda criada há mais de 30 anos na Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) mostrou toda a magia e alegria presentes em “Deserto de Amor”.

O novo álbum sairá na sexta-feira, mas a banda deu a conhecer cinco dos oito temas que estarão presentes no disco.

Composta por Fausto Sousa, Fátima Pinho, Jorge Maleiro, Miguel “Mike” Duarte e Paulo Jacob, a banda esteve meses a preparar este “Deserto de Amor”.

Este segundo álbum contou com a colaboração de “vários amigos”, como Victor Torpedo, Surma, João Cabrita ou o Rui Gaspar, que não só tocou baixo, como produziu o disco.

Em conversa com os jornalistas, os membros da banda revelaram que este é um disco com uma dimensão diferente do primeiro, “Somos Punks ou não?”, como explicou o vocalista da banda, Fausto Sousa, frisando que este disco “tem mais rock e as músicas são muito mais trabalhadas”.

A ideia foi corroborada por Jorge Maleiro, um dos guitarristas, que explicou a diferença dos dois processos de elaboração dos discos.

“O primeiro foi uma surpresa, mas não estávamos tão bem. Desta vez estamos a tocar muito melhor. Agora temos músicas para dar excelentes concertos”, afirmou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 03/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS