Cineway é a nova Incubadora de Cinema e Audiovisual de Coimbra

Vai ser criada em Coimbra uma Incubadora de Cinema e Audiovisual no Cinema Avenida, na Avenida Sá da Bandeira.

A revelação foi feita hoje pelo presidente da Associação Caminhos, Tiago Santos, no âmbito da 3.ª edição do Coimbra Invest Summit, que decorre no Convento São Francisco. A apresentação contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

Esta nova incubadora é desenvolvida pela Associação Caminhos do Cinema Português em parceria com o Município de Coimbra. O objetivo é oferecer um ecossistema completo para o desenvolvimento de projetos audiovisuais, dinamizar projetos audiovisuais, capacitar um maior número de intervenientes na indústria cinematográfica e audiovisual com sede, diversificar a economia regional criando oportunidades de emprego, atrair investimento para o setor criativo e contribuir para a criação de novos modelos de financiamento.

Segundo Tiago Santos a fundação desta incubadora vai permitir criar 300 postos de trabalho em cinco anos num setor “em crescimento”.

Na apresentação foi referido que a Região de Coimbra representa apenas 2,8% do volume de negócios nacional na área dos audiovisuais e que tem um vasto capital humano especializado.

A ideia é fixar o talento na região e apostar na qualificação em parceria com as instituições de ensino superior da cidade.

Já o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, disse que esta é “mais uma oportunidade para Coimbra” e que a “cultura é um investimento”. “A criação de 300 postos de trabalho é para nós extremamente importante”, acrescentou.