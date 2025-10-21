diario as beiras
Coimbra

Cinco pessoas detidas e milhares de doses de droga apreendidas pela PSP em Coimbra

21 de outubro às 14 h38
0 comentário(s)
DR

Cinco pessoas foram detidas, entre as quais quatro homens suspeitos de tráfico de estupefacientes, e cerca de quatro mil doses de droga foram apreendidas, numa operação policial na baixa de Coimbra, informou hoje a PSP.

De acordo com uma nota daquela força policial enviada à agência Lusa, a operação de prevenção e combate à criminalidade decorreu entre as 17:00 e as 21:00 de segunda-feira, tendo sido identificados 30 suspeitos, 25 homens e cinco mulheres.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (22/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de outubro

Cinco pessoas detidas e milhares de doses de droga apreendidas pela PSP em Coimbra
21 de outubro

Coimbra: Livro “A minha avó é pequenina” apresentado na quinta-feira
21 de outubro

Figueira da Foz: Mosteiro de Santa Maria de Seiça na ‘ZoomGuide’
21 de outubro

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados

Coimbra

Coimbra
21 de outubro às 14h38

Cinco pessoas detidas e milhares de doses de droga apreendidas pela PSP em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
21 de outubro às 13h55

Coimbra: Livro “A minha avó é pequenina” apresentado na quinta-feira

0 comentário(s)
Coimbra
21 de outubro às 11h10

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados

0 comentário(s)