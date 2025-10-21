Cinco pessoas foram detidas, entre as quais quatro homens suspeitos de tráfico de estupefacientes, e cerca de quatro mil doses de droga foram apreendidas, numa operação policial na baixa de Coimbra, informou hoje a PSP.

De acordo com uma nota daquela força policial enviada à agência Lusa, a operação de prevenção e combate à criminalidade decorreu entre as 17:00 e as 21:00 de segunda-feira, tendo sido identificados 30 suspeitos, 25 homens e cinco mulheres.

