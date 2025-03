Cinco candidatos concorrem a programador do Convento São Francisco em Coimbra

A Câmara de Coimbra recebeu cinco candidaturas válidas ao cargo de programador e diretor artístico do Convento São Francisco, estrutura cultural inaugurada em 2016, afirmou hoje diretora de departamento.

“Recebemos cinco candidaturas válidas. Recebemos outras, mas não foram submetidas pela plataforma [associada à contratação pública]”, afirmou a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara de Coimbra, Maria Carlos Pêgo, que falava durante a reunião de hoje do Conselho Municipal da Cultura.

Segundo a responsável, segue-se uma avaliação das candidaturas, para aferir se estas cumprem todos os pré-requisitos definidos no concurso, seguindo-se depois uma segunda fase, em que os candidatos e candidatas são convidados a apresentar uma estratégia de programação para o Convento São Francisco.

Nessa fase, haverá uma comissão de peritos para a seleção do futuro programador daquele espaço cultural.

O programador do Convento São Francisco nunca foi escolhido por concurso público desde a sua inauguração, quer pelo atual executivo (com coligação liderada pelo PSD), quer no anterior (de maioria PS).

O concurso lançado neste mês pela Câmara de Coimbra é para um prazo de três anos e tem um preço base de 108 mil euros (três mil euros por mês).

Nesta primeira fase, só são aceites candidaturas com experiência profissional na área de programação artística e de preparação de candidaturas.

Na segunda fase do concurso, a proposta de projeto cultural para o espaço terá um peso de 90% na seleção do vencedor.

Inicialmente, a Câmara tinha dito que o concurso seria lançado no verão de 2024 e, mais tarde, em dezembro desse mesmo ano.

O presidente da Câmara, José Manuel Silva, explicou que a demora no lançamento do concurso se deveu ao facto de ser um “processo inédito” para o município, já que no passado a função de programador foi assegurada ou por pessoal interno ou por recurso a ajuste direto.

De momento, o Convento está sem programador há mais de um ano.