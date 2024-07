CIM Região de Coimbra: Ecovia do Mondego liga distritos de Viseu e Coimbra

Os concelhos de Santa Comba Dão, Mortágua, Penacova e Vila Nova de Poiares passaram a estar ligados pela Ecovia do Mondego, uma obra que representou um investimento de 1,7 milhões de euros e foi ontem inaugurada.

“A inauguração deste equipamento é estratégica para o desenvolvimento do nosso território”, afirmou o presidente da Câmara de Santa Comba Dão, Leonel Gouveia, lembrando que, a norte, já havia as ecopistas do Dão e do Vouga, mas faltava uma ligação a sul.

Com 40 quilómetros cicláveis, esta ecovia, que acompanha o vale do rio Mondego, foi alvo de uma candidatura ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal liderada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, em parceria com a CIM Viseu Dão Lafões e os municípios de Santa Comba Dão, Mortágua e Penacova e Vila Nova de Poiares.

O presidente da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão, destacou a “estratégia de mobilidade suave que aposta fortemente nas ecopistas e nos troços cicláveis”.Para já, ainda não temos a ligação à Figueira da Foz, que é o nosso grande objetivo. Ficará um percurso incrível que será um dos mais apetecíveis do país”, considerou.

