CIM de Coimbra lidera projeto de 4 ME para enfrentar desafios urbanos e sociais

Um projeto liderado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, orçado em cerca de quatro milhões de euros (ME), pretende responder aos desafios urbanos, ecológicos e sociais dos territórios, através de uma abordagem participativa, foi hoje anunciado.

Denominado Urban Transformation Through Open Participation And Inclusivity For Citizen Empowerment (UTOPIZE), o projeto foi aprovado no âmbito do Programa Horizonte Europa, um dos mais competitivos da Comissão Europeia, com a pontuação máxima (15/15 pontos), revelou a CIM de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa.

Alinhado com os princípios do New European Bauhaus (NEB), o UTOPIZE visa responder aos desafios como as alterações climáticas, a exclusão social e a pobreza energética, através de uma abordagem participativa com vista a transformação de espaços públicos.

Nesse âmbito, vai promover o ‘co-design’ e a governança de espaços públicos em ambientes urbanos, periurbanos e rurais, envolvendo cidadãos, especialmente comunidades marginalizadas, através do uso de tecnologias como Realidade Aumentada (XR) e Sistemas de Informação Geográfica (GIS).

“O projeto pretende ser profundamente participativo, abrangendo eventos locais de ativação e ‘workshops’ de ‘co-design’, operando inicialmente em três países demonstradores — Portugal, Itália e Suécia — com planos de expansão para seis países adicionais através de um Programa de Twinning”, adiantou.

Em Portugal, o piloto será desenvolvido no município de Penacova, no distrito de Coimbra, com o apoio da Universidade de Coimbra (UC).

O UTOPIZE, um dos dois únicos projetos aprovados na Europa, apresenta uma duração de 36 meses e pretende criar espaços públicos resilientes, sustentáveis e culturalmente relevantes, que fortaleçam a coesão social e reflitam a identidade e história locais de cada bairro.

O investimento, de cerca de quatro milhões de euros, será utilizado para apoiar as atividades do projeto, incluindo a implementação das UTOPIA Labs, o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a integração de Soluções Baseadas na Natureza (NBS).

Além disso, o orçamento cobrirá a colaboração entre os diversos parceiros, a realização de estudos e a avaliação contínua das transformações urbanas nos três países demonstradores (Portugal, Itália e Suécia), com expansão posterior para mais países da União Europeia.

O consórcio do projeto é composto por 13 parceiros de diversos países europeus: para além da CIM Região de Coimbra, que lidera, fazem parte do consórcio a UC, o município de Penacova, Politecnico di Milano (Itália), Aalto University (Finlândia), Orebro University (Suécia), Comune di Milano (Itália), Karlskoga kommun (Suécia), Volcano A/S (Dinamarca), Zentrum für Soziale Innovation GmbH (Áustria), Association Européenne pour l’Innovation dans l (Bélgica), a INOVA+ – Innovation Services, SA (Portugal) e INNCREASE SP ZOO (Polónia).