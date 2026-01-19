diario as beiras
Coimbra

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 de janeiro de 2026 às 11 h07
DR

A Universidade de Coimbra revelou hoje que a colaboração LUX-ZEPLIN (LZ), que integra, observou pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos e atingiu os melhores limites na procura direta por matéria escura de baixa massa.

O Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) é membro fundador da colaboração internacional LZ.

“A existência e a natureza da matéria escura são questões fundamentais para a compreensão do Universo. Ainda não a conseguimos observar diretamente, mas estes resultados permitem-nos compreender melhor como poderá interagir com a matéria normal” afirmou Isabel Lopes, professora da FCTUC e investigadora do LIP, que lidera o grupo português na colaboração internacional.

Autoria de:

Agência Lusa

