A cidade da Figueira da Foz é um dos cinco finalistas de uma competição europeia que escolhe os melhores locais da Europa para filmagens de séries e filmes, tendo a série da RTP “Espias” como referência.

A competição anual EUFCN Location Awards é promovida pela European Film Commissions Network (EUFCN). As distinções são entregues durante o Film Market, em Berlim, na Alemanha, evento que integra o festival internacional de cinema Berlinale, este ano de 12 a 18 de fevereiro.

Os figueirenses, assim como todos os residentes em Portugal, têm uma palavra a dizer acerca dos vencedores, fazendo-se ouvir através do voto (na internet, até ao fim deste mês), já que os vencedores são escolhidos pelo júri e pelo público.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS