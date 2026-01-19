diario as beiras
Figueira da Foz

Cidade da Figueira da Foz finalista em competição europeia

19 de janeiro de 2026 às 09 h23
0 comentário(s)
DB/Jot'Alves

A cidade da Figueira da Foz é um dos cinco finalistas de uma competição europeia que escolhe os melhores locais da Europa para filmagens de séries e filmes, tendo a série da RTP “Espias” como referência.

A competição anual EUFCN Location Awards é promovida pela European Film Commissions Network (EUFCN). As distinções são entregues durante o Film Market, em Berlim, na Alemanha, evento que integra o festival internacional de cinema Berlinale, este ano de 12 a 18 de fevereiro.

Os figueirenses, assim como todos os residentes em Portugal, têm uma palavra a dizer acerca dos vencedores, fazendo-se ouvir através do voto (na internet, até ao fim deste mês), já que os vencedores são escolhidos pelo júri e pelo público.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

Cientistas de Coimbra observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos
19 de janeiro

Bombeiro em estado grave após colisão no IC2 (com vídeo)
19 de janeiro

Colisão no IC2 na Mealhada faz quatro feridos, um deles grave (em atualização)
19 de janeiro

Isto não é esquerda vs direita

Figueira da Foz

Figueira da Foz
19 de janeiro às 09h45

António José Seguro vence na Figueira da Foz com resultado acima da média nacional

0 comentário(s)
Figueira da Foz
19 de janeiro às 09h23

Cidade da Figueira da Foz finalista em competição europeia

0 comentário(s)
Figueira da Foz
19 de janeiro às 08h56

Menor recorre aos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz

0 comentário(s)