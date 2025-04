Cidadãos por Coimbra quer fim das portagens na A1 entre Condeixa-a-Nova e Coimbra Norte

O movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) defendeu hoje a abolição das portagens na A1, entre Condeixa-a-Nova e Coimbra-Norte, e a ligação da A13 ao IP3 para desviar o trânsito de atravessamento da cidade.

Estas são algumas das medidas que o movimento apresentou hoje, numa conferência de imprensa no Museu Nacional Machado de Castro, durante a qual também defendeu um pacote de propostas a serem aplicadas pelo futuro Governo e que implicam Coimbra.

Na mesma conferência, o movimento, que conta com dois eleitos na Assembleia Municipal, defendeu também algumas medidas a serem tomadas pelo executivo que venha a ser eleito nas autárquicas, nas quais o CPC irá integrar uma coligação encabeçada pelo PS.

No âmbito das ligações viárias de Coimbra à região, Adelino Gonçalves, do CpC, defendeu a concretização do IP3 (itinerário principal 3) em perfil de autoestrada de Coimbra a Viseu, a conclusão do IC6 (itinerário complementar 6) e a finalização da A13, com a sua ligação ao IP3.

Com a conclusão da ligação da A13 ao IP3, Adelino Gonçalves considerou que seria possível criar “uma circular regional à volta de Coimbra”.

Na conferência, defendeu-se ainda o fim das portagens na A1 entre Condeixa-a-Nova e Coimbra-Norte para desviar o trânsito de atravessamento do centro da cidade.

O elemento do CpC deu ainda o exemplo do estudo de introdução de pórticos na Viatura de Cintura Interna (VCI), no Porto, para afirmar que terá de ser considerada a possibilidade de se portajar o IC2 em horários diferenciados, para incentivar o desvio de tráfego pesado de atravessamento da cidade de Coimbra.

O movimento reafirmou a necessidade de um novo concurso para o troço de alta velocidade entre Oiã e Soure que inclua a estação em Coimbra-B.

Na habitação, o CpC defendeu mais financiamento direto para os municípios poderem reabilitar prédios devolutos para habitação, além da necessidade de uma alteração de legislação, afirmou o coordenador do movimento, Jorge Gouveia Monteiro, também presente na conferência, que criticou o atual executivo, liderado pela coligação Juntos Somos Coimbra, por criar um bairro de habitação social fora da cidade, em Taveiro.

A renaturalização das margens do Mondego entre o Rebolim e a Portela, a recusa da incineração de lixo doméstico, a revisão das políticas de recolha e tratamento de resíduos e incentivos à reciclagem foram outras das propostas defendidas pelo movimento.