Cidadania e direitos em destaque no 22.º encontro Caminhos de Leitura em Pombal

O papel da leitura na defesa da cidadania e dos direitos é o tema do 22.º Encontro de Leitura Infantojuvenil Caminhos de Leitura, que acontece em Pombal, no distrito de Leiria, nos dias 13 e 14.

Através de oficinas, exposições, conversas e espetáculos, no encontro promovido pelo município vai ser abordada a importância da leitura.

“Para que possamos usufruir dos nossos direitos e podermos viver num estado democrático”, explicou à agência Lusa a Chefe da Unidade da Cultura da Câmara de Pombal, Sónia Fernandes.

O tom deste Caminhos de Leitura é dado logo na abertura, ao início da tarde do dia 13, com a manifestação pela paz e liberdade “Leitores Inquietos”.

Seis turmas, num total de mais de uma centena de alunos, vão percorrer um trajeto na cidade, empunhando materiais relativos aos direitos dos leitores até à Biblioteca Municipal de Pombal, onde decorre a programação central do festival.

“Eles prepararam materiais gráficos com o ilustrador Mantraste, para a manifestação”, acrescentou a responsável.

A iniciativa liga-se à mostra de ilustração “PIM! O Lugar da Inquietação”, inaugurada na última edição do Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos, também no distrito de Leiria. Com curadoria de Mafalda Milhões e coordenação de Mantraste, a exposição coletiva ficará patente no Teatro-Cine de Pombal.

Outra exposição em destaque no Caminhos de Leitura é “Oleandras”: a partir de uma coleção de livros-objeto em que Ana Biscaia, Rachel Caiano, Liliana Lourenço e Paula Delecave apresentam narrativas autobiográficas, monta-se na Biblioteca Municipal de Pombal uma mostra com materiais associados às edições.

Na abertura oficial do encontro deste ano, ao final da tarde de dia 13, Vasco Casais, do projeto OMIRI, vai estrear em Pombal uma performance que junta ilustrações dos livros “Missão: Democracia”, da Assembleia da República e músicas de intervenção.

Ao longo dos dois dias, Caminhos de Leitura debruça-se sobre “o poder que os livros têm de transformar a sociedade”.

“Temos de olhar para este poder que a leitura tem. O país não está a aproveitar nem a potenciar a base que forma uma sociedade. Falamos muito que a leitura é importante, mas depois as políticas de leitura nas escolas não estão em primeiro lugar. A leitura resolve a maioria dos problemas”, salientou Sónia Fernandes.

Em 2025, além dos referidos, o encontro de literatura infantojuvenil envolve nas diversas atividades Gonçalo M. Tavares, António Jorge Gonçalves, Lúcia Hiratsuka, Carlos Pinheiro, Dora Batalim, Eduardo Filipe, Mariana Abreu-Loureiro, Bru Junça, Sara Reis da Silva, Bianca Vivarelli e com a secretária-geral do IBBY Internacional, Carolina Ballester, e a coordenadora do IBBY da América Latina e Caribe, Hazel Hernández.