Ciclo “As Guitarras Não Têm Saudade” anima Coimbra ao longo de três sábados

O Seminário Maior de Coimbra e a Capela da Misericórdia vão servir de palco a concertos do ciclo “As Guitarras Não Têm Saudade”, que acontecem em três sábados, a partir do dia 30.

A quinta edição da iniciativa, organizada pela Casa das Artes Bissaya Barreto, “ressoa por dois espaços históricos da cidade” de Coimbra, e vai contar com atuações de Youmna Saba, Camafeu e Tó Trips, revelou hoje a Fundação Bissaya Barreto, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Assim, este ciclo “dedicado à mestria, paixão e engenho dos cordofones”, tem início no dia 30, às 18h:0, na Capela da Misericórdia (Alta da cidade), com Youmna Saba.

A compositora e musicóloga nascida em Beirute, no Líbano, investiga a relação entre a música electroacústica e o canto em árabe, utilizando um ‘oud’, pedais de efeitos e voz, e vai inaugurar o ciclo com a apresentação do disco “Whishah”.

Já Camafeu, “uma personagem que explora histórias inspiradas na aldeia, combinando elementos tradicionais com narrativas surreais”, apresenta “Arco-da-Velha”, seu EP de estreia, e novos temas, no dia 07 de dezembro, às 18:00, na Biblioteca do Seminário Maior de Coimbra.

“As Guitarras Não Têm Saudade” encerra no dia 14 de dezembro, às 18:00, no Seminário Maior de Coimbra, com o músico português Tó Trips, cujo estilo funde rock, blues e música tradicional de Portugal.

“Conhecido pelo mundo inteiro por pertencer ao duo Dead Combo, Tó Trips envereda há mais de uma década por trabalhos a solo com traços autobiográficos”, lê-se na nota.