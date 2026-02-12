São 192,7 quilómetros e 2.120 de desnível positivo acumulado e um final em circuito que o pelotão internacional já conhece. A Figueira Champions veio para ficar e o recorde de participação na edição deste ano comprova o interesse crescente no evento por parte das melhores equipas do mundo.

Os temporais que têm abalado a região nos últimos tempos afastaram alguns e obrigaram a uma reunião de emergência com todos os envolvidos, mas a prova vai mesmo para a estrada este fim de semana.

A Figueira Champions Classic conta com 24 equipas, algumas delas da elite mundial, com destaque para a UAE Team Emirates, do português António Morgado – vencedor da edição de 2025 – que lidera o ranking da União Ciclista Internacional (UCI); ou a Lidl-Trek (3.ª), a Red Bull – BORA – hansgrohe (6.ª), Tudor Pro Cycling Team (12.ª, e melhor ProTeam) e EF Education – EasyPost (13.ª).

A lista final de inscritos ainda não foi divulgada mas não é difícil de antever que, à semelhança das edições anteriores, muitos serão os “craques” a pedalar pelo concelho da Figueira da Foz.

