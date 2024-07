Ciclismo: Mealhada viu partir etapa que deu mudança de líder

A 2.ª etapa da Volta a Portugal Feminina correu-se ontem, entre a Mealhada e Sever do Vouga. A vitória foi para a ciclista do Canadá Mara Roldan (Cynisca Cycling) que arrebatou, também, a camisola amarela. A portuguesa Daniela Campos (Eneicat-CMTeam) foi 4.ª na etapa e ocupa a mesma posição na geral.

Foi um percurso de 119,9 quilómetros aparentemente fácil, exceto nos últimos 3,9 quilómetros – subida de segunda categoria até à meta.

Apesar do calor, foram constantes tentativas de ataque à hegemonia da Arkéa-B&B Hotels. O pelotão não deu hipóteses, rodando quase sempre compacto, mas as corredoras pagaram caro, entrando com grande desgaste na subida final.

