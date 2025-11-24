diario as beiras
Nacional

Chega vota contra proposta na votação final global do Orçamento do Estado

24 de novembro às 15 h39
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, anunciou hoje que o seu partido vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na votação final global, agendada para quinta-feira.

Durante o debate em plenário das normas avocadas, no terceiro dia de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, Pedro Pinto estabeleceu que a principal diferença entre o Chega e o PS nesta discussão orçamental está na votação da próxima quinta-feira.

“Vou-lhe recordar que, na próxima quinta-feira de manhã, quando os senhores se levantarem para se absterem neste orçamento, nós vamos votar contra. Está aqui a grande diferença. É que nós somos coerentes. Os senhores não são coerentes. Criticam o orçamento, dizem que é a maior carga fiscal de sempre, mas depois, na altura de votar, vão se encostar ao PSD. Demagogia e hipocrisia socialista”, acusou.

Pedro Pinto fez o anúncio num pedido de esclarecimento a uma intervenção do deputado socialista Carlos Pereira, que interveio sobre a proposta do PS para converter o fim do desconto no ISP na redução do IVA num conjunto de bens alimentares essenciais – chumbada na sexta-feira e avocada para o plenário desta manhã.

O Chega votou contra na votação na generalidade e André Ventura, depois de ser questionado sobre se esse sentido de voto valia também para a votação final global, indicou que o Chega faz “as coisas passo a passo” e levava a sério o período de negociações com os outros partidos.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de novembro

Ministra quer levar mais cuidados de saúde aos lares para evitar internamentos sociais
24 de novembro

Operação "Portugal Sempre Seguro" resulta em 60 detidos na última semana
24 de novembro

Câmara da Mealhada quer manter IMI em 0,3% em 2026
24 de novembro

Encontros com ortodoxos e muçulmanos marcam primeira viagem apostólica de Leão XIV

Nacional

Nacional
24 de novembro às 17h41

Ministra quer levar mais cuidados de saúde aos lares para evitar internamentos sociais

0 comentário(s)
Nacional
24 de novembro às 17h34

Operação “Portugal Sempre Seguro” resulta em 60 detidos na última semana

0 comentário(s)
Nacional
24 de novembro às 16h00

Encontros com ortodoxos e muçulmanos marcam primeira viagem apostólica de Leão XIV

0 comentário(s)