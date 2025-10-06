diario as beiras
Coimbra

Chega quer ouvir as pessoas para ter soluções para Rua da Sofia em Coimbra

06 de outubro às 14 h46
A candidata do Chega à Câmara de Coimbra afirmou hoje que quer rodear-se de pessoas “creditadas e conhecedoras” e ouvi-las para apresentar soluções para os problemas da Rua da Sofia.

“O que é que se pode fazer aqui? Tenho de pensar, tenho de pedir ajuda, tenho de ver o que é que se pode fazer, como é que se pode fazer com as pessoas especialistas nisto”, disse à agência Lusa Maria Lencastre Portugal.

À margem de uma ação na Rua da Sofia, a candidata do Chega afirmou que pretende rodear-se “de pessoas devidamente creditadas e conhecedoras” para que, “numa perspetiva de construção”, se possam resolver “os graves problemas da cidade e da Rua da Sofia”, que considerou estar “genuinamente degradada”.

Autoria de:

Agência Lusa

