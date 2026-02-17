diario as beiras
Cerca de 9 mil clientes ainda sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Kristin

17 de fevereiro de 2026 às 15 h09
DR

Cerca de nove mil clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 13:00 de hoje sem energia elétrica, informou a empresa.

O balanço da E-Redes remete para as 13:00 de hoje sem indicar o total de clientes sem eletricidade no território continental.

Na nota, a empresa reforça o alerta para que a população, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastada e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

No balanço anterior, pelas 08:00 de segunda-feira, a E-Redes referia que cerca de 11 mil clientes, nas localidades afetadas pela depressão Kristin, estavam sem abastecimento de energia elétrica.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.

Autoria de:

Agência Lusa

